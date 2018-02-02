В Сети показали самых красивых преступниц

Во всемирно известной сети микроблогов Twitter в аккаунте, зарегистрированном под ником mugshawtys, регулярно публикуются фотографии преступниц, которые обладают самой привлекательной внешностью.

В краткие сроки Twitter-аккаунт mugshawtys обзавёлся многочисленными поклонниками, которые были восхищены, увидев, насколько прекрасными могут быть нарушительницы закона. Многочисленные подписчики аккаунте были шокированы тем, что на первый взгляд миловидные девушки могут совершать столь грубые преступления, среди которых: нанесения побоев с последующим удушением, грабёж магазинов и граждан, похищения людей с требованием выкупа, хранение запрещённых наркотических средств, подделка документов и даже убийства.

Александр Вест

На аккаунт, в котором появляются всё новые снимки очаровательных нарушительниц правопорядка, подписались уже более 60 тысяч человек, а с каждым днём их количество лишь неизменно увеличивается.