НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | В Сети показали самых красивых преступниц

В Сети показали самых красивых преступниц

Сегодня, 13:30
Во всемирно известной сети микроблогов Twitter в аккаунте, зарегистрированном под ником mugshawtys, регулярно публикуются фотографии преступниц, которые обладают самой привлекательной внешностью.

В Сети показали самых красивых преступниц

 

В краткие сроки Twitter-аккаунт mugshawtys обзавёлся многочисленными поклонниками, которые были восхищены, увидев, насколько прекрасными могут быть нарушительницы закона. Многочисленные подписчики аккаунте были шокированы тем, что на первый взгляд миловидные девушки могут совершать столь грубые преступления, среди которых: нанесения побоев с последующим удушением, грабёж магазинов и граждан, похищения людей с требованием выкупа, хранение запрещённых наркотических средств, подделка документов и даже убийства.

 

На аккаунт, в котором появляются всё новые снимки очаровательных нарушительниц правопорядка, подписались уже более 60 тысяч человек, а с каждым днём их количество лишь неизменно увеличивается.
Александр Вест
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