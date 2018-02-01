Раскрыта загадочная тайна вирусного видео с моющейся в душе крысой

Ученые разгадали загадку вирусного видео, где похожее на крысу создание моется в душе.









Множество пользователей были удивлены довольно странным зрелищем: животное, стоит в душе на задних лапках и намыливается как человек.Биологи из Хельсинки открыли секрет видеоролика. Как оказалось, животное совсем даже не крыса и душ не принимает. Забавный зверек носит название пакарана и живет в лесах Перу, где видеоролик и был снят. У этих грызунов очень короткие хвосты и большие головы в отличие от крыс. Пакарана не моется, а пытается избавить себя от мыла, отметили ученые. Биологи объяснили, что этого зверька очень легко поймать, поэтому он и попал в кадр.Животное прекрасно стоит на задних лапках, так как это для него совершенно естественно. Видео с грызуном снял Хосе Корреа и выложил в YouTube. Ролик набрал миллионы просмотров и множество изумленных комментариев.