Telegram вновь доступен в App Store

Пользователей iOS снова могут скачать Telegram. О возвращении приложения в App Store проинформировал основатель проекта Павел Дуров в личном микроблоге в соцсети Twitter.

Виктория Озерова

Сегодня, 1 февраля, стало известно о том, что мессенджер Telegram пропал с интернет-магазинов App Store. «Пропажа» произошло еще в 00:00 по центрально-европейскому времени. Павел Дуров рассказал, что корпорация Apple приняла решение об удалении мессенджера после того, как обнаружила в приложении непозволительное для клиентов наполнение, и выразил надежду на то, что после блокирования данного контента, мессенджер снова появится в цифровом магазине.Два часа назад Павел Дуров на своем аккаунте в Twitter проинформировал о том, что приложение вернулось в App Store. Также появилась и альтернативная версия Telegram X. Дуров уточнил, что каждый день мессенджер загружают около 100 тысяч пользователей iOS и полмиллиона пользователей Android.