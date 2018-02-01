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| | Telegram вновь доступен в App Store

Telegram вновь доступен в App Store

Вчера, 21:12
Пользователей iOS снова могут скачать Telegram. О возвращении приложения в App Store проинформировал основатель проекта Павел Дуров в личном микроблоге в соцсети Twitter.

Telegram вновь доступен в App Store

 

Сегодня, 1 февраля, стало известно о том, что мессенджер Telegram пропал с интернет-магазинов App Store. «Пропажа» произошло еще в 00:00 по центрально-европейскому времени. Павел Дуров рассказал, что корпорация Apple приняла решение об удалении мессенджера после того, как обнаружила в приложении непозволительное для клиентов наполнение, и выразил надежду на то, что после блокирования данного контента, мессенджер снова появится в цифровом магазине.

Два часа назад Павел Дуров на своем аккаунте в Twitter проинформировал о том, что приложение вернулось в App Store. Также появилась и альтернативная версия Telegram X. Дуров уточнил, что каждый день мессенджер загружают около 100 тысяч пользователей iOS и полмиллиона пользователей Android.
Виктория Озерова
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