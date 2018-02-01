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| | Эксперты назвали ТОП-7 Telegram-каналов в России

Эксперты назвали ТОП-7 Telegram-каналов в России

Вчера, 17:26
Составлен список 7 самых популярных каналов Telegram в российских СМИ. Лидером является известный ресурс Mash.

Эксперты назвали ТОП-7 Telegram-каналов в России

 

Отечественные интернет-порталы составили рейтинг о самых упоминаемых в СМИ РФ Telegram-каналах. Так, первое место занял Mash: сервис с большим количеством интересных, забавных и читаемых новостей. На втором месте расположился канал президента Чечни Рамзана Кадырова: в данном паблике государственный деятель северокавказской республики описывает свои мысли и впечатления по тем или иным событиям, а также обычные рассуждения о жизни. Замыкает топ-3 Telegram-канал Super. Портал публикует всевозможные новости из мира шоу-бизнеса, мировой «паутины», политики и другого.

Среди остальных ресурсов, оказавшихся в топ-7 рейтинга, можно назвать канал «Московское метро», особенно полезный как обычным жителям российской столицы, пользующихся подземкой, так и приезжим туристам, которым в целях посещения главного мегаполиса России будет интересно узнать о всяческих новостях, связанных с работой данного учреждения. Иные самые упоминаемые в СМИ каналы Telegram, попавшие в первые 15: «Код Дурова», «Генеральная прокуратура РФ», «Мутко против», «Владимир Жириновский», «Методичка» и другие.
Никита Готский
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