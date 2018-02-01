Дуров объяснил причину удаления Telegram из App Store

Известный российский бизнесмен, являющийся создателем и владельцем популярного мессенджера Telegram, рассказал о том, почему руководство американской компании Apple решило изъять его программу с площадки цифровой дистрибуции App Store.

Александр Вест

Павел Дуров заявил о том, что причиной изъятия его программы из App Store стал некий «неприемлемый контент». Об этом основатель мессенджера сообщил в своём официальном Twitter-аккаунте. Представители Apple заявили о том, что пользователи Telegram имели доступ к контенту, который, по мнению американской компании, является крайне недопустимым. Дуров заметил, что команда разработчиков уже работает над специальными фильтрами, которые будут блокировать подобный нежелательный контент.По словам Павла, как только данные фильтры будут внедрены в новые клиенты мессенджера Telegram, они надеются на возвращение программы в App Store. Напомним, сегодня, 1 февраля, стало известно об удалении мессенджера из App Store.