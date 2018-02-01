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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Дуров объяснил причину удаления Telegram из App Store

Дуров объяснил причину удаления Telegram из App Store

Сегодня, 15:12
Известный российский бизнесмен, являющийся создателем и владельцем популярного мессенджера Telegram, рассказал о том, почему руководство американской компании Apple решило изъять его программу с площадки цифровой дистрибуции App Store.

Дуров объяснил причину удаления Telegram из App Store

 

Павел Дуров заявил о том, что причиной изъятия его программы из App Store стал некий «неприемлемый контент». Об этом основатель мессенджера сообщил в своём официальном Twitter-аккаунте. Представители Apple заявили о том, что пользователи Telegram имели доступ к контенту, который, по мнению американской компании, является крайне недопустимым. Дуров заметил, что команда разработчиков уже работает над специальными фильтрами, которые будут блокировать подобный нежелательный контент.

По словам Павла, как только данные фильтры будут внедрены в новые клиенты мессенджера Telegram, они надеются на возвращение программы в App Store. Напомним, сегодня, 1 февраля, стало известно об удалении мессенджера из App Store.
Александр Вест
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