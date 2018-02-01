«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Смотришь порно без регистрации и смс? Ты под прицелом!

Смотришь порно без регистрации и смс? Ты под прицелом!

Сегодня, 14:09
Эксперты, представляющие знаменитую «Лабораторию Касперского», занимающиеся изучением и разработкой антивирусных средств, рассказали о том, почему любители порнографии в интернете могут поплатиться за свои увлечения. Именно любители "порно без регистрации и смс" оказались под прицелом хакеров.

Смотришь порно без регистрации и смс? Ты под прицелом!

 

Многие люди могут и не догадываться, что на их планшетах и всевозможных смартфонах находятся вредоносные программы, замедляющие работу устройств, а также являющие собой прямую угрозу безопасности персональных данных. Специалисты «Лаборатории Касперского» провели ряд аналитических исследований, которые показали, что более половины вирусов в интернете специально маскируются под контент «для взрослых». Во время просматривания подобного содержимого на разнообразных порносайтах, на мобильное устройство пользователей могут попасть вредоносные программы.
 
Данный тип вредоносов заточен на просмотр огромного количества рекламных сообщений, повышающих их популярность, а также может автоматически покупать различные платные услуги, подписывая владельца устройства на те, или иные сервисы, за которые с мобильного счёта жертвы мгновенно списываются деньги. Также популярны и вредоносные программы, полностью блокирующие управление гаджетом жертвы. После «заражения» устройства на экране появляется изображение с перечнем требований, которые следует удовлетворить, чтобы избежать удаления всей персональной информации, содержащейся в памяти гаджета. Зачастую неопытные пользователи стремятся в краткие сроки удовлетворить подобные требования вымогателей, так как опасаются разглашения информации о том, сайты какого характера они посещают.

Смотришь порно без регистрации и смс? Ты под прицелом!

Сейчас шумиха поднимается не только вокруг порнографических материалов в интернете, которые могут стать причиной попадания вирусов на мобильные устройства. Недавно в одной из школ в Великобритании вместо просмотра семейной комедии про приключения доброжелательного медвежонка «Приключения Паддингтона – 2», ученики стали свидетелями порнографических сцен. Ученики в возрасте от шести до девяти лет должны были по поручению учителей отдохнуть от учёбы и насладиться семейным приключенческим фильмом, однако вместо этого они получили психологическую травму. Директор учебного заведения объяснил, что фильм в школе собирались просмотреть в режиме онлайн, но произошёл неопределённый сбой, который вместо семейной комедии продемонстрировал ученикам порнографические видеоматериалы. Руководство школы заявило, что в учебном заведении присутствует ряд мер по предотвращению доступа к подобным ресурсам в Сети, но данные утешения не подействовали на разгневанных родителей, чьи дети понесли моральный ущерб.


Александр Вест
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