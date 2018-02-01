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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В 2017 году в Москве зафиксировали 65 крупных хакерских атак

В 2017 году в Москве зафиксировали 65 крупных хакерских атак

Сегодня, 13:08
Количество крупных хакерских атак на информационную структуру Москвы в прошедшем году возросло почти на 40 процентов. Об этом проинформировал глава городского департамента информационных технологий Александр Горбатько.

В 2017 году в Москве зафиксировали 65 крупных хакерских атак

 

Сегодня, 1 февраля, в Москве открылся 20-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2018». В ходе мероприятия выступил и глава ДИТ Москвы Александр Горбатько. Он сообщил, что чаще всего хакеры атакуют сайт мэра и правительства столицы. В прошедшем году было зафиксировано более 60 крупных атак, в то время как в 2016 их было всего 44. При этом они происходят и из других стран. Наибольшее распространение в прошлом году имели вирусы WannaCry, Petya и Bad Rabbit, которые блокировали работу крупных компаний не только в РФ, а и в Украине, Турции, Германии.

Горбатько отмечает, что для защиты информструктуры Москвы используется комплекс мероприятий, в том числе и услуги «белых» хакеров.
Виктория Озерова
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