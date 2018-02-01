«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Любители порно признаны самыми удобными жертвами для хакеров

Любители порно признаны самыми удобными жертвами для хакеров

Сегодня, 11:45
Эксперты «Лаборатории Касперского» провели аналитическое исследование, которое показало, что каждая четвёртая вредоносная программа на планшетах, или смартфонов, замаскирована под «взрослый» контент.

Любители порно признаны самыми удобными жертвами для хакеров

 

Специалисты рассказали о том, что в 50% случаев вредоносы маскируются под материалы с порнографическим содержимым, в которое спрятана специальная кликер-программа, подписывающая владельца устройства на некие платные услуги, а также просматривающая массив рекламных объявлений. В таком случае финансовые средства автоматически снимаются с мобильного счёта жертвы. Также не менее популярен банковский вирус, который способен заблокировать устройство владельца, требуя денежную компенсацию за сохранение целостности всех данных на гаджете.

Особая популярность данного типа вирусов состоит в том, что многие посетители сайтов с порнографией стараются удовлетворить требования шантажистов, опасаясь, что их пребывание на порносайтах будет раскрыто.
Александр Вест
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