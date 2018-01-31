Google предскажет задержку авиарейсов

Google подскажет вероятные задержки авиарейсов, а также предупредит пассажиров. Об этом сообщают западные издания.

Никита Готский

Новинка станет применять все имеющиеся сведения о рейсе, учитывая, когда и по каким причинам прежде его уже задерживали. Принимая это во внимание, Google подсчитает приблизительное время вероятной задержки, а если такой сценарий реален на 80%, то сообщит об этом пассажирам. Тем не менее американская интернет-компания утверждает, что такие данные являются только лишь возможным предсказанием, поэтому в аэропорт необходимо приехать заблаговременно.Кроме того Google расскажет о параметрах выбранного билета: входит ли в него оплата дополнительного багажа и предусматривается ли выбор места в салоне. Данная опция, между тем, пока доступна лишь для перелетов американских авиакомпаний. Сотрудники и интернет-гиганта производят самые разные программы доя тех, кто летает. К примеру, одна из них поведает о работе самолета во время рейса.