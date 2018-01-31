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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Google предскажет задержку авиарейсов

Google предскажет задержку авиарейсов

Вчера, 20:30
Google подскажет вероятные задержки авиарейсов, а также предупредит пассажиров. Об этом сообщают западные издания.

Google предскажет задержку авиарейсов

 

Новинка станет применять все имеющиеся сведения о рейсе, учитывая, когда и по каким причинам прежде его уже задерживали. Принимая это во внимание, Google подсчитает приблизительное время вероятной задержки, а если такой сценарий реален на 80%, то сообщит об этом пассажирам. Тем не менее американская интернет-компания утверждает, что такие данные являются только лишь возможным предсказанием, поэтому в аэропорт необходимо приехать заблаговременно.

Кроме того Google расскажет о параметрах выбранного билета: входит ли в него оплата дополнительного багажа и предусматривается ли выбор места в салоне. Данная опция, между тем, пока доступна лишь для перелетов американских авиакомпаний. Сотрудники и интернет-гиганта производят самые разные программы доя тех, кто летает. К примеру, одна из них поведает о работе самолета во время рейса.
Никита Готский
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