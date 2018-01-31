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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Пользователи Instagram смогут публиковать фото по таймеру

Пользователи Instagram смогут публиковать фото по таймеру

Вчера, 20:16
Разработчики мобильного приложения Instagram добавили в него новую функцию – публикация изображений согласно заданному времени. Благодаря еще одному нововведению пользователи социальной сети могут создавать черновики публикаций.

Пользователи Instagram смогут публиковать фото по таймеру

 

Instagram позволил бинес-пользователям, имеющим профили своих предприятий на данном социальном ресурсе, публиковать записи, заблаговременно добавив их в очередь. Кроме того, благодаря обновленному инструменталу приложения, можно будет создавать, редактировать и сохранять черновые записи публикаций, однако данная функция может быть использована только для некоммерческих объявлений.

Раньше в приложении существовала функция напоминания пользователю, что ему необходимо выложить пост в своем аккаунте в определённое время. Обновление, частью которого стала функция добавления постов по таймеру, является этапом перехода Instagram со старой платформы к новой. Graph API, в отличии от API, сможет предоставлять владельцам профилей расширенную статистику.
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