Пользователи Instagram смогут публиковать фото по таймеру

Разработчики мобильного приложения Instagram добавили в него новую функцию – публикация изображений согласно заданному времени. Благодаря еще одному нововведению пользователи социальной сети могут создавать черновики публикаций.

Instagram позволил бинес-пользователям, имеющим профили своих предприятий на данном социальном ресурсе, публиковать записи, заблаговременно добавив их в очередь. Кроме того, благодаря обновленному инструменталу приложения, можно будет создавать, редактировать и сохранять черновые записи публикаций, однако данная функция может быть использована только для некоммерческих объявлений.Раньше в приложении существовала функция напоминания пользователю, что ему необходимо выложить пост в своем аккаунте в определённое время. Обновление, частью которого стала функция добавления постов по таймеру, является этапом перехода Instagram со старой платформы к новой. Graph API, в отличии от API, сможет предоставлять владельцам профилей расширенную статистику.