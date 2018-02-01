Telegram порадует пользователей новостной лентой

Новостная лента вскоре появится в Telegram. Об этом сообщили разработчики ресурса.

Никита Готский

Telegram в настоящее время тестирует опцию, с помощью которой пользователи смогут группировать каналы, на которые они подписаны, в одну новостную ленту. Функцию добавили в бета-версию программы для macOS, но спустя небольшой промежуток времени ее отключили на стороне сервера.Как стало известно, если новинку все-таки внедрят, юзеры получат возможность добавлять каналы в папку «Лента», дабы они не мешали главному списку контактов, а также отключить оповещения для всей группы сразу. В новых версиях Telegram появилась опция форматирования тевста, которая позволяет выделять те или иные моменты в тексте жирным шрифтом, добавлять гиперссылки или подчеркивать их. Этими возможностями могут пользоваться все пользователи за счет Markdown, но нововведение сделает так, дабы процесс форматирования проходил более удобно для человека.