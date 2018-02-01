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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Telegram порадует пользователей новостной лентой

Telegram порадует пользователей новостной лентой

Сегодня, 03:30
Новостная лента вскоре появится в Telegram. Об этом сообщили разработчики ресурса.

Telegram порадует пользователей новостной лентой

 

Telegram в настоящее время тестирует опцию, с помощью которой пользователи смогут группировать каналы, на которые они подписаны, в одну новостную ленту. Функцию добавили в бета-версию программы для macOS, но спустя небольшой промежуток времени ее отключили на стороне сервера.

Как стало известно, если новинку все-таки внедрят, юзеры получат возможность добавлять каналы в папку «Лента», дабы они не мешали главному списку контактов, а также отключить оповещения для всей группы сразу. В новых версиях Telegram появилась опция форматирования тевста, которая позволяет выделять те или иные моменты в тексте жирным шрифтом, добавлять гиперссылки или подчеркивать их. Этими возможностями могут пользоваться все пользователи за счет Markdown, но нововведение сделает так, дабы процесс форматирования проходил более удобно для человека.
Никита Готский
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