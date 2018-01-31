Роскомнадзор пресек рекламу наркотиков на YouTube

В сети видеохостинга YouTube была замечена прямая реклама наркотических веществ. Продактплейсмент обнаружен на каналах массового потребления видеоконтента. Аудиторией оказалась в том числе и молодежь.

Причем избежать просмотра данной рекламы не представляется возможным, так как ролики с запрещенным содержанием представлены в виде преролла сразу перед видео. Содержание роликов в основном повествует о том, как приобрести запрещенные вещества через TOR на сайте спонсора ролика.Федеральное агенство новостей приняло шаги к запрету таковой рекламы на ресурсе. Генеральный директор попросил главу РКН Александра Жарова принять меры по устранению негативного влияния контрафактной рекламы на YouTube, в следствии чего РКН приняли меры по блокировке данных роликов, посредством взаимодействия с руководством YouTube.Заметим, что Федеральному Агентству Новостей, удалось обнаружить рекламную кампанию "HYDRA" у многих заметных среди молодежи блогеров, где ясно и доступно объяснялось, как можно "закупиться", используя TOR.