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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Роскомнадзор пресек рекламу наркотиков на YouTube

Роскомнадзор пресек рекламу наркотиков на YouTube

Вчера, 17:22
В сети видеохостинга YouTube была замечена прямая реклама наркотических веществ. Продактплейсмент обнаружен на каналах массового потребления видеоконтента. Аудиторией оказалась в том числе и молодежь.

Роскомнадзор пресек рекламу наркотиков на YouTube

 

Причем избежать просмотра данной рекламы не представляется возможным, так как ролики с запрещенным содержанием представлены в виде преролла сразу перед видео. Содержание роликов в основном повествует о том, как приобрести запрещенные вещества через TOR на сайте спонсора ролика.

Федеральное агенство новостей приняло шаги к запрету таковой рекламы на ресурсе. Генеральный директор попросил главу РКН Александра Жарова принять меры по устранению негативного влияния контрафактной рекламы на YouTube, в следствии чего РКН приняли меры по блокировке данных роликов, посредством взаимодействия с руководством YouTube.

Заметим, что Федеральному Агентству Новостей, удалось обнаружить рекламную кампанию "HYDRA" у многих заметных среди молодежи блогеров, где ясно и доступно объяснялось, как можно "закупиться", используя TOR.
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