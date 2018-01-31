Google нейтрализовала 700 тысяч опасных приложений в прошлом году

Корпорация Google в 2017 году удалила 700 тысяч ПО, которые представляли или могли представлять опасность для пользователей в Play Store. Такие данные обнародовали создатели Android, отчитываясь о проделанной за год работе. Цифра превышает показатели 2016 года на 70%.

Дарья Светозарова

К потенциально опасным приложениям сотрудники корпорации причисляют приложения, которые используют персональные данные устройства: логины, пароли, сообщения. В компании сообщили, что все программы проверяются до загрузки в магазин. После выхода ПО также проверяют. Если программисты «пеленгуют» подозрительную активность, приложение или блокируется, или вовсе удаляется.За безопасность магазина несет ответственность группа сервисов Google Play Protect. Юзеры смогут проверить свои гаджеты на предмет опасных приложений в Google Play. Отмечается, что опция доступна только для пользователей программы Android.