Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекорд

За прошедший 2017 год по всему миру к Интернету подключилось 250 миллионов человек, вследствие чего, общее количество посетителей интернет Сети составило более 4-х миллиардов человек.

Петр Иванов

Главными виновниками таких показателей являются мобильные гаджеты, поскольку именно эти небольшие устройства активизируют наибольший трафик, особенно в отдаленных местах недоступных для проведения кабельного интернета. Например, такими местами являются Центральная Африка и Южная Азия, где с Интернет-соединением не так все красочно, однако даже в этих регионах с каждым годом число показателей растет примерно на 20%