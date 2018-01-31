Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекорд

Главными виновниками таких показателей являются мобильные гаджеты, поскольку именно эти небольшие устройства активизируют наибольший трафик, особенно в отдаленных местах недоступных для проведения кабельного интернета. Например, такими местами являются Центральная Африка и Южная Азия, где с Интернет-соединением не так все красочно, однако даже в этих регионах с каждым годом число показателей растет примерно на 20%
Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекордСегодня, 13:49
В рамках российской исследовательской недели, генеральный директор «ГФК-Русь» Александр Демидов сообщил о том, что исходя из проведённых подсчётов, в
В КНР был поставлен своеобразный рекорд по числу пользователей интернета. Количество китайцев во Всемирной сети превысило значение в 710 миллионов человек.
Эксперты Украины выяснили, что за 2013 год интернет-аудитория выросла на 1,5 миллиона и составила общее количество в 17,5 миллионов пользователей.