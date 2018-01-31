Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекорд

Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекорд

Сегодня, 13:49
За прошедший 2017 год по всему миру к Интернету подключилось 250 миллионов человек, вследствие чего, общее количество посетителей интернет Сети составило более 4-х миллиардов человек.

Общее количество пользователей Интернета бьет очередной рекорд

 

Главными виновниками таких показателей являются мобильные гаджеты, поскольку именно эти небольшие устройства активизируют наибольший трафик, особенно в отдаленных местах недоступных для проведения кабельного интернета. Например, такими местами являются Центральная Африка и Южная Азия, где с Интернет-соединением не так все красочно, однако даже в этих регионах с каждым годом число показателей растет примерно на 20%
Петр Иванов
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