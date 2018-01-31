В Instagram добавят функцию видеозвонков

На всех устройствах, работающих на операционных системах iOS и Android вскоре появится возможность осуществлять видеозвонки с помощью клиента популярной программы Instagram.

Александр Вест

В данный момент данная функция находится в стадии начальной разработки, однако, уже сейчас известно, что видеовызов можно будет осуществить с теми контактами, с которыми у пользователя имеются диалоги в разделе программы под названием Instagram Direct. Соответствующая иконка, активирующая видеосвязь, появится в правом верхнем углу соответствующего раздела. Данное нововведение было обнаружено энтузиастами, которые разбирали исходный код нынешнего клиента приложения.В настоящее время иконка, повествующая о доступности выбранного контакта для осуществления видеовызова, всё ещё не является активной, однако, в скором времени разработчики должны добавить соответствующую функцию в последующих обновлениях программы.