Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Instagram добавят функцию видеозвонков

В Instagram добавят функцию видеозвонков

Сегодня, 12:03
На всех устройствах, работающих на операционных системах iOS и Android вскоре появится возможность осуществлять видеозвонки с помощью клиента популярной программы Instagram.

В Instagram добавят функцию видеозвонков

 

В данный момент данная функция находится в стадии начальной разработки, однако, уже сейчас известно, что видеовызов можно будет осуществить с теми контактами, с которыми у пользователя имеются диалоги в разделе программы под названием Instagram Direct. Соответствующая иконка, активирующая видеосвязь, появится в правом верхнем углу соответствующего раздела. Данное нововведение было обнаружено энтузиастами, которые разбирали исходный код нынешнего клиента приложения.

В настоящее время иконка, повествующая о доступности выбранного контакта для осуществления видеовызова, всё ещё не является активной, однако, в скором времени разработчики должны добавить соответствующую функцию в последующих обновлениях программы.
Александр Вест
Новости по теме
В Instagram скоро появится самостоятельное приложение для отправки сообщений
В Instagram скоро появится самостоятельное приложение для отправки сообщений

Удобная функция обмена сообщениями внутри Instagram, которую все знают как Direct, может стать самостоятельным приложением. Об этом пишет издание VistaNews.

WhatsApp добавит функцию видеозвонков для Android, iOS и Windows
WhatsApp добавит функцию видеозвонков для Android, iOS и Windows

Разработчики популярного мобильного сервиса WhatsApp представили дополнительную опцию для своего приложения. Теперь владельцы гаджетов с операционной системой

В Instagram появится функция онлайн-покупок
В Instagram появится функция онлайн-покупок

Онлайн-сервис Instagram вводит новую функцию под названием Shopping tags. Она позволит компаниям отмечать свои товары на фотографиях, а пользователям -

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости