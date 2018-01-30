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| | Разработчики введут в соцсеть Mylistory новые опции

Разработчики введут в соцсеть Mylistory новые опции

Сегодня, 13:03
Соцсеть Mylistory пополняется новыми опциями. Авторы проекта уверены, их работа станет хорошей альтернативой другим подобным ресурсам.

Разработчики введут в соцсеть Mylistory новые опции

 

По словам разработчиков, в данном случае речь идет о совокупности клиентских предпочтений, объединенных идентичными признаками. К примеру, в Mylistory будет введена функция изменения габаритов картинки, прямая онлайн-трансляция, сбережение и удаление прежде созданных профилей. В данное время программисты занимаются улучшением новых возможностей социальной сети.

От модернизации Mylestory зависит численность новых пользователей, в связи с чем в будущем появится возможность сберегать переписку и видеофайлы. Авторы считают, что их проект сумеет составить достойную конкуренцию таким сайтам, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.
Никита Готский
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