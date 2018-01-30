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| | Искусственный интеллект Acronis защитит от «вымогателей»

Искусственный интеллект Acronis защитит от «вымогателей»

Сегодня, 12:58
Один из отечественных хайтек-обозревателей выступил за будущую полезностью разработки Acronis. Данный софт представляет собой развитую версию искусственного интеллекта, благодаря которому можно будет защитить компьютер от так называемых программ-вымогателей.
 

Искусственный интеллект Acronis защитит от «вымогателей»

 

Приблизительная сумма, которую потеряли компании по всему миру из-за «вымогателей» в этом году приравнивается 11,5 миллиардам долларов. Если сравнивать, то в 2015 году этот показатель был более чем в 35 раз меньше. Количество и модификация подобных вирусов-вымогателей увеличивается регулярно. Зловредный софт на данный момент атакует бизнес-компании приблизительно один раз за 14 секунд и этот показатель в будущем будет лишь расти, если не делать что-то для борьбы со «зловредами».
 
Компания Acronis разработала принципиально новый инструмент для борьбы с подобными программами. Называется он Ransomware Protection. Это первый в мире подобный софт, обладающий характеристиками искусственного интеллекта. Внедрение электронного разума потребовалось, прежде всего, для того, чтобы получить возможность отражать атаки даже ранее неизвестных «зловредов».
 
На данный момент компьютер пользователя, обладающего упомянутым софтом полностью защищен от Petya, WannaCry и Bad Rabbit, а также прочих кибервымогателей более чем на 99,9%.

Николай Офицеров
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