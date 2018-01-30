Facebook "прогнулся" под местные новости в ленте

Согласно недавнему заявлению Марка Цукерберга, тематика новостей, которые будут появляться в ленте пользователей, станет отдавать больше предпочтения местным новостям, а также будет брать в учет местную специфику юзеров. Информация об этом появилась на официальной страничке Марка Цукерберга, 30 января.

Соответствующее обновление уже начало действовать. Нововведение было инициировано самими пользователями, которые недовольны тем, как мало новостей из местных источников отображается в их лентах. Глава Facebook уверен в том, что именно региональные новости помогают помочь проблемы, которые имеют значение для сообщества и страны в целом.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы намерены показывать больше историй из источников новостей в вашем городе», - утверждает Цукерберг.

Представители прессы также узнали, что в социальной сети Facebook не так давно начала действовать новая единица измерения времени под названием flick. Предназначена она специально для создания фильмов и короткометражных роликов и составляет 1/705 ? 600 ? 000 секунды.

Николай Офицеров