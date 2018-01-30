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| | Facebook "прогнулся" под местные новости в ленте

Facebook "прогнулся" под местные новости в ленте

Сегодня, 12:10
Согласно недавнему заявлению Марка Цукерберга, тематика новостей, которые будут появляться в ленте пользователей, станет отдавать больше предпочтения местным новостям, а также будет брать в учет местную специфику юзеров. Информация об этом появилась на официальной страничке Марка Цукерберга, 30 января.
 

Facebook "прогнулся" под местные новости в ленте

 

Соответствующее обновление уже начало действовать. Нововведение было инициировано самими пользователями, которые недовольны тем, как мало новостей из местных источников отображается в их лентах. Глава Facebook уверен в том, что именно региональные новости помогают помочь проблемы, которые имеют значение для сообщества и страны в целом.
 
«Начиная с сегодняшнего дня, мы намерены показывать больше историй из источников новостей в вашем городе», - утверждает Цукерберг.
 
Представители прессы также узнали, что в социальной сети Facebook не так давно начала действовать новая единица измерения времени под названием flick. Предназначена она специально для создания фильмов и короткометражных роликов и составляет 1/705 ? 600 ? 000 секунды.

Николай Офицеров
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