Facebook "прогнулся" под местные новости в ленте

Facebook "прогнулся" под местные новости в лентеСегодня, 12:10
Марк Цукерберг, основавший самую популярную социальную сеть в мире, рассказал об изменениях. Которые в скором времени произойдут в ленте новостей Facebook. По
Из-за ошибки администрации Facebook около десяти сообщений Марка Цукерберга исчезли из социальной сети. Как сообщает издание The International Times, посты
Сотрудники компании Facebook создали отдельную группу по выявлению причин присутствия некорректной информации в ленте новостей. В группу вошли те, кто не