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| | Приложение для спортсменов позволяет изучать американские военные базы

Приложение для спортсменов позволяет изучать американские военные базы

Сегодня, 08:57
Эксперты обнаружили на карте специального приложения Strava военные базы сразу нескольких государств, в том числе и Соединенных Штатов. Передвижение солдат по конкретным местам дислокации удалось заполучить благодаря фитнес-трекерам и мобильным устройствам, которые они носят с собой.
 

Приложение для спортсменов позволяет изучать американские военные базы

 

Сотрудники The Verge утверждают, что приложение Strava позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние благодаря данным, взятым со спутников. В результате на карту оно нанесло информацию о передвижениях владельцев миллионов девайсов. В сети также обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Сирии и Афганистане.
 
Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и прочих места, где может происходить использование фитнес-трекеров, пользователи также обнаружили цикличные маршруты, по которым, по всей видимости, и продвигаются военные патрули.
 
Strava, как отмечает обозреватель The Verge Нэйтан Русер, опубликовали глобальную карту и выглядит она, безусловно, красиво, но создает существенную проблему для того, чтобы сохранить секретность военных операций, ведь теперь базы США легко идентифицировать.

Николай Офицеров
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