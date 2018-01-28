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| | Майнеры с помощью рекламы на YouTube добывают криптовалюту

Майнеры с помощью рекламы на YouTube добывают криптовалюту

Вчера, 18:00
Майнеры активно добывают на видеохостинге YouTube криптовалюту с помощью рекламы. Мошенники используют мощности компьютеров рядовых пользователей. Информацию об этом распространяет Ars Technica.

Майнеры с помощью рекламы на YouTube добывают криптовалюту

 

Рядовые пользователи с помощью антивирусных программ обнаружили на YouTube вредоносный код, написанный на javascript. Майнеры встраивают его в рекламные сообщения через сервис DoubleClick, предоставленный компанией Google. В итоге мошенники получают возможность совершенно бесплатно приобретать криптовалюту Monero посредством ресурса CoinHive. Майнеры обогащаются в тот момент, когда рядовые пользователи смотрят ролики на YouTube. Чем дольше юзеры находятся на видеохостинге, тем большую прибыль получают мошенники. При этом чипсеты компьютеров любителей фильмов нагружаются на 80% и более. Мощности ПК используются для добычи виртуальных денег.

Обнаружить активность аферистов на популярном ресурсе удалось с помощью антивируса Avast. CoinHive представляет собой встроенный майнер для добычи криптовалюты. Сотрудники Google заблокировали доступ к рекламным объявлениям с вредоносом. Сколько удалось заработать аферистам на данный момент неизвестно.
Домбровский Сергей
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