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| | Google нечаянно заразила 4 млн смартфонов на Android вирусом

Google нечаянно заразила 4 млн смартфонов на Android вирусом

Вчера, 17:39
По словам хакера, не пожелавшего обнародовать свое имя, американская корпорация Google нечаянно распространила вредоносную программу DressCode среди 4 млн смартфонов, управляемых ОС Android.

Google нечаянно заразила 4 млн смартфонов на Android вирусом

 

Компьютерный гений обнаружил вирус на взломанном аккаунте GitHub. Ранее сотрудники компании Google говорили о том, что полностью защитили пользователей от вредоноса DressCode, но на поверку это оказалось неправдой. Данный вирус практический невозможно заметить без использования программных средств. Однако он отрицательно влияет на работоспособность гаджета. Владельцы зараженных мобильных устройств удивляются, почему их аппараты так быстро разряжаются. Причиной этому выступает DressCode, также троянский конь быстро использует интернет-трафик.

Для защиты от DressCode хакер рекомендует использовать качественные антивирусы. По мнению компьютерного гения, количество зараженных смартфонов на Android растет в геометрической прогрессии. В компании Google пока не реагируют на такие заявления.
Домбровский Сергей
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