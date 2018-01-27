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| | Google создала приложение Bulletin для публикации местных новостей

Google создала приложение Bulletin для публикации местных новостей

Вчера, 22:18
Разработчики американской корпорации Google создали приложение Bulletin, с помощью которого каждый желающий житель провинциальных городков получает возможность публиковать местные новости.

Google создала приложение Bulletin для публикации местных новостей

 

Любой юзер, интересующийся общественной деятельностью, теперь способен расположить в Сети статью или текстовое сообщение, где выскажет свою точку зрения на события, случившиеся в небольших населенных пунктах. К этим материалам получат доступ люди, живущие поблизости от человека, публикующего материал. На данный момент проект находится на начальной стадии реализации и воспользоваться новыми возможностями могут только граждане США в городах Окленд и Нэшвилл. В дальнейшем разработчики намерены расширить географию распространения приложения Bulletin. По словам сотрудников Google, они создали такой софт, так как жители провинции не могут донести свое мнение другим людям из-за удаленности от центра.

В апреле этого года доступ к приложению Bulletin получат юзеры всего мира. Подобные функции никогда не предоставляла ни одна из технологических компаний. Программисты надеются, что проект получит поддержку пользователей. Сейчас специалисты изменяют алгоритм работы приложения, поскольку в коде имеются некоторые ошибки.
Домбровский Сергей
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