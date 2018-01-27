Google усовершенствовал инструмент PageSpeed Insights

Поисковик Google усовершенствовал сервис для оценки качества сайта PageSpeed Insights. Данный ресурс определят скорость загрузки страницы на мобильных устройствах и персональных компьютерах и дает рекомендации веб-разработчикам.

Отныне появляется возможность получать в PageSpeed Insights детализированную информацию непосредственно по каждой стране. Ранее инструмент показывал усредненные данные по всему миру. Сейчас юзеры могут получать сведения по отдельному региону и сравнивать их. В Сети появился скриншот с примером использования видоизмененного сервиса. Ресурс предоставляет данные по нескольким государствам относительно типов соединения.

Домбровский Сергей

Исходя из показателей отчета, можно говорить о преобладании связи 4G в Японии и США. В Индии значительную долю рынка занимает 3G-соединение. Сотрудники компании Google предупреждали разработчиков о том, что в 2018 году особое внимание при ранжировании сайтов станут уделять скорости загрузки страницы. Эксперты настоятельно рекомендуют пользоваться сервисом PageSpeed Insights, дабы не попасть в неприятную ситуацию.