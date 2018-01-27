Facebook спас жительнице Аргентины жизнь

Гражданка Аргентины разместила в социальной сети Facebook пост, в котором сообщала друзьям о том, что ей надоело жить. Благодаря новому разумному алгоритму виртуальный ресурс передал сигнал тревоги администраторам в США, а те отправили информацию в Буэнос-Айрес.

Домбровский Сергей

В итоге работники экстренных служб с помощью развитых технологий оперативно узнали адрес проживания женщины и отправились туда. Когда спасатели зашли в жилище гражданки, то обнаружили ее лежащей на диване, а возле находилась пустая банка из-под снотворного. Женщину в срочном порядке госпитализировали. На данный момент жизнь аргентинки находится в безопасности. Пациентку оставили в лечебнице, с ней работают психологи, пытающиеся выяснить обстоятельства, которые ввели гражданку в состояние депрессии.Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее рассказывал журналистам о создании интеллектуального алгоритма, анализирующего запросы и высказывания пользователей. Теперь при наличии подозрительных сообщений, сигнал тревоги передается администраторам Facebook, а те связываются с представителями экстренных служб города, в котором проживает юзер, сделавший странный пост. Нововведение спасло гражданке Аргентины жизнь.