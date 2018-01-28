Разработчики Overwatch противостоят «токсичным» игрокам и блокируют геймеров

Разработчики шутера Overwatch сообщили о том, как они противостоят «токсичным» игрокам. По словам программистов, количество геймеров, публикующих непристойные высказывания в адрес знаменитой стрелялки, снизилось на 17%.

Домбровский Сергей

Причиной этому служит хорошо продуманные действия. Программисты с внимательностью следователей наблюдают за активностью в социальных сетях, если они обнаруживают недостойные высказывания в адрес Overwatch, они моментально блокируют юзеров, распространяющих подобный контент. Данные действия уже принесли положительные плоды, число «токсичных» игроков снизилось. Разработчики отслеживают материал на видехостинге YouTube. В случае нахождения несправедливой критики Overwatch, геймерам перекрывают доступ к шутеру.Помимо этого, программисты обращают внимание на отзывы относительно стрелялки. Часто пользователи спрашивают, почему специалисты лучше вооружают недостойных персонажей, а положительных героев оставляют уязвимыми. Причиной этому выступает огромное количество игроков, из них каждый имеет собственное мнение относительно хорошего и плохого в Overwatch. Разработчики учитывают результаты опросов и вносят те изменения, которых ожидает большая часть пользователей.