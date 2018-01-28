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| | В Facebook проводят тесты монетизации для стримеров видеоигр

В Facebook проводят тесты монетизации для стримеров видеоигр

Сегодня, 03:30
С помощью введения монетизации, которая позволит геймерам, транслирующим видеоигры через платформу Facebook, получать прибыль от просмотров их трансляций, компания старается конкурировать с такими именитыми сервисами, как Twitch, а также YouTube.

В Facebook проводят тесты монетизации для стримеров видеоигр

 

В данный момент множеству популярных геймеров предлагается воспользоваться встроенным в платформу Facebook плеером, для того, чтобы проводить онлайн-трансляции геймплея различных видеоигр прямо в социальной сети. В данный момент функция монетизации работает в тестовом режиме для проверки отзывов аудитории, а также определения востребованности данной функции. Представители Facebook заявили, что мощностей социальной сети вполне хватит для организации онлайн-трансляций с поддержкой видеопотока, имеющего Full HD разрешение и частотой в 60 кадров в секунду.

Сотрудники соцсети также уведомили широкую общественность о том, что в ближайшем будущем в Facebook появится возможность транслировать геймплей видеоигр с использованием шлемов виртуальной реальности.
Александр Вест
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