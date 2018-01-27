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| | Геймер создал порно по мотивам «Ведьмака» с помощью нейросети

Геймер создал порно по мотивам «Ведьмака» с помощью нейросети

Вчера, 23:30
Геймер решил довольно странным образом выразить свою любовь к серии игр «Ведьмак», созданных по мотивам книг Анджея Сапковского, сделав порно-видео, используя изображения лиц Трисс Меригольд и Йеннифер, которые являются персонажами данных игр.

Геймер создал порно по мотивам «Ведьмака» с помощью нейросети

 

Не так давно на популярном интернет-форуме Reddit появилась информация о приложении FakeDeep, позволяющем заменить лица порноактрис лицами известных личностей. С помощью нейросети программа обрабатывает множество видео и фотоматериалов с выбранной личностью и конвертирует порно-ролик, заменяя лица на выбранного человека. В этот раз один из фанатов «Ведьмака» решил использовать лица виртуальных героинь, чтобы насладиться их любовными утехами без цензуры.

Напомним, юристы, представляющие многих знаменитых голливудских актрис, уже предупредили мировую общественность, что распространение подобных роликов с использованием лиц известных личностей является незаконным. Однако, использование данной программы в личных целях никак не воспрещается.
Александр Вест
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