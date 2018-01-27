НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

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| | Социологи выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

Социологи выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

Сегодня, 12:34
Социологи Санкт-Петербургского государственного университета установили, что в «культурной столице» нет зависимости от интернет ресурсов.

Социологи выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

 

28 января отмечается Всемирный день без Интернета, вследствие чего в городе решили составить статистику интернет зависимых. 85% опрошенных даже не мыслили, что существует такой день. 34% принимавших участие в опросе думают, что смогут спокойно жить без посещения «виртуальной реальности». 19% респондентов считают, что смогут неделю прожить без Интернета, и только 3% людей зависимы от «всемирной паутины».

Совсем не посещают просторы интернет-ресурсов 20% респондентов. Самыми посещаемыми сайтами оказались «ВКонтакте» (72%), после него следует Fecebook (19%), «Одноклассники»(19%) и Instagram (16%). Приблизительно 23% участников опроса уделяют посещению соцсетей больше 5 часов.

93% респондентов из Петербурга используют Интернет для поиска информации, проверки почтовых ящиков, просмотра свежих новостей, посещения образовательных ресурсов.
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