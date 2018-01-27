Социологи выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

Социологи Санкт-Петербургского государственного университета установили, что в «культурной столице» нет зависимости от интернет ресурсов.

28 января отмечается Всемирный день без Интернета, вследствие чего в городе решили составить статистику интернет зависимых. 85% опрошенных даже не мыслили, что существует такой день. 34% принимавших участие в опросе думают, что смогут спокойно жить без посещения «виртуальной реальности». 19% респондентов считают, что смогут неделю прожить без Интернета, и только 3% людей зависимы от «всемирной паутины».Совсем не посещают просторы интернет-ресурсов 20% респондентов. Самыми посещаемыми сайтами оказались «ВКонтакте» (72%), после него следует Fecebook (19%), «Одноклассники»(19%) и Instagram (16%). Приблизительно 23% участников опроса уделяют посещению соцсетей больше 5 часов.93% респондентов из Петербурга используют Интернет для поиска информации, проверки почтовых ящиков, просмотра свежих новостей, посещения образовательных ресурсов.