Крутые тренды: Видеоблогер PewDiePie перебрался в украинский сегмент в Twitter

Всемирно известный видеоблогер из Швеции, прославившийся под ником PewDiePie, настоящее имя которого Феликс Чельберг, сообщил о том, что он окончательно перебрался в украинский сегмент сети микроблогов Twitter.

Александр Вест

Своим многочисленным поклонникам Феликс заявил, что просто устал от однообразных твитов, которые заполняют сеть микроблогов Twitter в американском сегменте. По его словам, ежедневно он натыкается на сообщения о действиях разнообразных политиков, празднования бессмысленных праздников и «красных дней календаря», которые нисколько его не волнуют. PewDiePie заметил, что при смене подписки в Twitter на любой украинский регион его ленту тут же заполнили сообщения, которые являются самыми крутыми трендами на Украине.Блогер заявил также, что в его подписке тренды появляются относительно случайного украинского города, что весьма нравится ему самому. По словам PewDiePie, украинцы думают все больше плотских вещах, а нескончаемая политика не занимает их умы.