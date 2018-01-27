НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Крутые тренды: Видеоблогер PewDiePie перебрался в украинский сегмент в Twitter

Крутые тренды: Видеоблогер PewDiePie перебрался в украинский сегмент в Twitter

Сегодня, 09:45
Всемирно известный видеоблогер из Швеции, прославившийся под ником PewDiePie, настоящее имя которого Феликс Чельберг, сообщил о том, что он окончательно перебрался в украинский сегмент сети микроблогов Twitter.

Крутые тренды: Видеоблогер PewDiePie перебрался в украинский сегмент в Twitter

 

Своим многочисленным поклонникам Феликс заявил, что просто устал от однообразных твитов, которые заполняют сеть микроблогов Twitter в американском сегменте. По его словам, ежедневно он натыкается на сообщения о действиях разнообразных политиков, празднования бессмысленных праздников и «красных дней календаря», которые нисколько его не волнуют. PewDiePie заметил, что при смене подписки в Twitter на любой украинский регион его ленту тут же заполнили сообщения, которые являются самыми крутыми трендами на Украине.

Блогер заявил также, что в его подписке тренды появляются относительно случайного украинского города, что весьма нравится ему самому. По словам PewDiePie, украинцы думают все больше плотских вещах, а нескончаемая политика не занимает их умы.
Александр Вест
Новости по теме
PewDiePie перебрался в украинский Twitter и обрадовался порно
PewDiePie перебрался в украинский Twitter и обрадовался порно

Феликс Чельберг (псевдоним-PewDiePie) известный всем, как высокооплачиваемый YouTube-блогер заявил о переходе в украинский сегмент Twitter. Об этом он вскоре

PewDiePie, получивший 50 млн подписчиков, готовится к удалению аккаунта
PewDiePie, получивший 50 млн подписчиков, готовится к удалению аккаунта

Аккаунт блогера PewDiePie набрал 50 млн подписчиков, в связи с чем владелец страницы в YouTube готовится её удалить. С таким обещанием ранее выступил сам

Самый известный блогер в мире пообещал удалить свой канал на YouTube
Самый известный блогер в мире пообещал удалить свой канал на YouTube

Всемирно-известный блогер и летсплеер Феликс «PewDiePie» Чельберг пообещал удалить собственный канал на базе YouTube. Знаменательное событие произойдет, как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости