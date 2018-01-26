НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Украина является мировым блокчейн-лидером

Украина является мировым блокчейн-лидером

Вчера, 22:41
По последним данным Украина входит в рейтинг 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, на которой основываются все криптовалюты, включая биткоин. Об этом сообщил советник по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в социальной сети. Он ссылался на презентацию автора книги «Революция блокчейна» Дона Тэпскотта.

 

По словам советиника, в этот рейтинг также входят США, Китай, Канада, Бразилия, Франция, Израиль и ряд других государств.

Ранее сообщалось, что в конце октября украинские СМИ писали, что депутатами Верховной Рады активно скупалась криптовалюта. Некоторые из них даже смогли заработать на электронных деньгах миллионы долларов.
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