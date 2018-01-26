Украина является мировым блокчейн-лидером

По последним данным Украина входит в рейтинг 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, на которой основываются все криптовалюты, включая биткоин. Об этом сообщил советник по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в социальной сети. Он ссылался на презентацию автора книги «Революция блокчейна» Дона Тэпскотта.

По словам советиника, в этот рейтинг также входят США, Китай, Канада, Бразилия, Франция, Израиль и ряд других государств.Ранее сообщалось, что в конце октября украинские СМИ писали, что депутатами Верховной Рады активно скупалась криптовалюта. Некоторые из них даже смогли заработать на электронных деньгах миллионы долларов.