Поединок льва и слонихи попал на видео

Поединок слонихи со львом было снято на видео. Ролик заинтересовал британское издание Daily Mail, которое разместило его на своем веб-ресурсе.

Дарья Светозарова

Автором ролика оказался уроженец Соединенного королевства Мэтт Брирли. Он часто снимает видео о дикой природе. На этот раз его внимание привлекла стычка льва и слонихи в одном из кенийских заповедников. Камера зафиксировала, ка на маленького слоненка, идущего следом за матерью, набросился взрослый лев. Слониха же не испугалась, а молниеносно повернулась к хищнику и заревела так, что он ретировался. Подчеркивая серьезность своих намерений разъяренная мать бросилась на обидчика.Брирли сообщил, что бесстрашную слониху зовут Наблус. Недавно эта обитательница заповедника отпраздновала 17-летие. Оператор признался, что ему удалось заснять уникальный случай атаки льва на слона. Африканский слон является самым крупным на суше млекопитающим. Человек является его единственным врагом. Люди истребляют слонов ради знаменитой слоновой кости – бивней животного.