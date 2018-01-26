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| | «ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществ

«ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществ

Вчера, 18:39
«ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществ, которые работают командой. Теперь можно будет понять, кто именно является автором записи, если навести мышку на время публикации.

«ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществ

 

Кроме того, там же указывается, когда пост редактировался, а также кем именно, и имя автора, если запись относилась к предложенным или отложенным. Информация доступна только для администраторов и редакторов сообщества, причём когда-угодно, а не только в течение суток с момента публикации, как было раньше. Пользователи «ВКонтакте» отнесли к появлению новой функции неоднозначно.

«Отличная фишка. Но не завершена. Бывают же ещё ответы от имени сообщества - там хотелось бы тоже видеть автора», - написал один из комментаторов. Некоторые стали просить сделать полный лог действий, чтобы можно было сразу увидеть, какие администраторы и что добавляли или меняли в группах «ВКонтакте», как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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