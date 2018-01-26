«ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществ

«ВКонтакте» добавила новую функцию для администраторов сообществВчера, 18:39
4 июля в соцсети «Вконтакте» появилось новая возможность. Отныне администраторы групп могут писать комментарии к чужим публикациям от имени сообществ.
В социальной сети «ВКонтакте» вышло обновление для администраторов сообществ. Разработчики убрали неактуальные тематики и объединили существующие по интересам.
Социальная сеть "ВКонтакте" добавила новую функцию для персональных страниц пользователей. С этого момента сообщения со стены можно прикреплять наверху