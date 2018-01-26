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| | Вирус ловит любителей детского порно в ФБР

Вирус ловит любителей детского порно в ФБР

Сегодня, 15:10
В Интернете блуждает вирус, следящий за фанатами детского порно. Чтобы не выдать их тайну, троян требует деньги. Об этом сообщает западная пресса.

Вирус ловит любителей детского порно в ФБР

 

Как сообщается, вирус действует с помощью порталов, где демонстрируются порнофильмы. После заражения PC создает скрины во время посещения юзером «горячих» сайтов и передают их киберзлоумышленникам. Далее те сообщают об этом пострадавшему лицу и угрожают заявить властям на продвижение детской порнографии при неуплате выкупа.

О вирусе узнал один из пользователей. Он рассказал об этом интернет-сообществам. Он утверждает, что ненароком загрузил файл, который являлся частью порноролика. Потом компьютер принялся демонстрировать ошибки системы, также он начал перезагружаться и изменять скринсейвы. Чтобы не разгласить информацию, хакеры требуют выкуп в размере 120 долларов. В противном случае они намерены сообщить о любителях детского порно в ФБР.
Никита Готский
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