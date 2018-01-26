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| | В Сети высмеяли робота Софии после зависания из-за вопроса о коррупции на Украине

В Сети высмеяли робота Софии после зависания из-за вопроса о коррупции на Украине

Вчера, 21:20
Известный антропоморфный робот по имени София знатно рассмешил многих пользователей в интернете, зависнув после того, как ему задали вопрос относительно сложившейся ситуации с коррупцией на Украине.

В Сети высмеяли робота Софии после зависания из-за вопроса о коррупции на Украине

 

В ходе очередного Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе в Украинском доме, робот по имени София был доступен для широкой общественности, представители которой могли задавать ему любые вопросы. Алёна Шкрум, являющаяся депутатом Верховной рады, заявила о том, что после вопроса относительно коррупции на Украине, системы роботизированного устройства дали сбой. По словам депутата, у одного из самых продвинутых роботизированных механизмов на планете процессор завис после данного вопроса. О случившемся казусе с роботом Софией депутат рассказала в своём Facebook-аккаунте.

Заметим, многие пользователи не смогли удержать смех, узнав о данном инциденте. Многие подписчики Алёны заявили, что помимо роботов, многие украинские депутаты при подобных вопросах зависают ничуть не меньше.
Александр Вест
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