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| | Сорос отнес Google и Facebook к разряду угроз обществу

Сорос отнес Google и Facebook к разряду угроз обществу

Сегодня, 09:10
Миллиардер из США Джордж Сорос выдвинул в адрес двух широко известных компаний обвинение в целенаправленных попытках монополизации рынка и повышении уровня зависимости аудитории от предложений. Это заявление бизнесмен сделал в рамках Всемирного экономического форума, состоявшегося в минувший четверг.

Сорос отнес Google и Facebook к разряду угроз обществу

 

Джордж Сорос причислил к глобальным проблемам рост влияния Google и Facebook на различные слои населения, а также монополизацию всего рынка, получив тем самым серьезную власть и практически нерушимую стабильность. Эти факты способствовали возникновению множества негативных последствий, включая препятствие внедрения других инновационных методик.

Сорос считает, что все организации, работающие в сфере социальных медиа, наживаются на эксплуатации соцсреды, при этом часто вынуждая людей поступать, так как выгодно именно им.
Пойда Анна
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