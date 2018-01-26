Сорос отнес Google и Facebook к разряду угроз обществу

Миллиардер из США Джордж Сорос выдвинул в адрес двух широко известных компаний обвинение в целенаправленных попытках монополизации рынка и повышении уровня зависимости аудитории от предложений. Это заявление бизнесмен сделал в рамках Всемирного экономического форума, состоявшегося в минувший четверг.

Пойда Анна

Джордж Сорос причислил к глобальным проблемам рост влияния Google и Facebook на различные слои населения, а также монополизацию всего рынка, получив тем самым серьезную власть и практически нерушимую стабильность. Эти факты способствовали возникновению множества негативных последствий, включая препятствие внедрения других инновационных методик.Сорос считает, что все организации, работающие в сфере социальных медиа, наживаются на эксплуатации соцсреды, при этом часто вынуждая людей поступать, так как выгодно именно им.