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Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

Вчера, 21:01
Опасные кибер-вирусы по-прежнему терроризируют мир. Трояны и дальше пытаются грабить криптовалюту и взламывать компьютерные системы ни в чем неподозревающих людей.

Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

 

1. Mezzo. Ранее российская компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала появление вируса Mezzo, способного похищать материальные средства у разных фирм при помощи подмены реквизитов во время обмена файлов между бухгалтерским программным обеспечением «1C» и банковскими механизмами. Как считают эксперты, вирус пока мало кому навредил, но ведущая часть заражений происходит в РФ, что страшит отечественных пользователей. Вирус собирает нужные ему данные, что подразумевает подготовку к акции по краже денег. Именно с такой версией происходящего выступают в «Лаборатории Касперского». Новый троян отличается от своих предшественников тем, что у него значительно более упрощенный алгоритм поиска и проверки нужных ему файлов. Программисты считают, что спустя время вирус может продвинуться и за рубежи бухгалтерских систем.
 
 

Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

 

2. MoneroPay. Очередной вирус, мечтающий поживиться деньгами трудоспособного человечества. Не так давно СМИ писали про значительно возросший интерес киберзлоумышленников к криптовалюте в последнее время. Биткоины противозаконно майнят ботнетами, воруют, вымогают и выманивают при помощи обмана. В настоящее время на просторах Сети разгуливает шифровальщик MoneroPay, паразитирующий на новом витке бума криптовалюты. Как утверждают специалисты, проанализировавшие действия данного трояна, распространение этого вируса началось в самом начале нынешнего года, когда на одном из форумов возникла тема, посвященная презентации нового альткоина SpriteCoin. Злоумышленники сообщали в своем посту об анонсе новой монеты, также в их послании присутствовала ссылка на официальный ресурс криптовалюты, где имелась ссылка на кошелек. Если доверчивый юзер переход ил на предложенный сервис, приложение вело его по всем этапам: создание кошелька, логина-пароля и тому подобное. Старт работы MoneroPar маскировался под синхронизацию с блокчейном. Когда пользователь ожидал завершения данной процедуры, малварь шифровал файлы, а также воровал личные данные из Chrome и Firefox. По окончанию настройки на экране появлялось сообщение о необходимости заплатить около 120 долларов за обратную расшифровку.

Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

 

3.Evrial. Этот вирус может воровать криптовалюту с помощью буфера обмена адресов электронных карт URL-предложения Steam. После этого он изменяет их на адрес или ссылку, принадлежащие злоумышленникам. Также троян способен похищать файлы типа cookie, учетные записи пользователей и создавать скрины открытых окон. Новый вирус можно приобрести в теневом сегменте Рунета. По данным специалистов, разработать Evrial могли на территории России, потому как среди браузеров где он функционирует, указан «Яндекс».

Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

 

4.SamSam. Вирус 2018 года атаковал лечебные учреждения, в частности, пострадала больница в Индиане. Руководители больницы решили отдать хакерам 55 000 долларов, несмотря на то, что имели запасные копии, необходимые для возобновления информации. Кроме клиник, SamSam напал и на компанию, которая занимается электронными медкартами. Везде сведения шифровались, а в именах файлов было слово «прости».

Топ-5 опаснейших вирусов 2018 года

 

5. Skygofree. Открытие этого злобного трояна тоже принадлежит «Лаборатории Касперского». Программа, наделенная многими шпионскими опциями, ворует контакты, сообщения, номера кредитных карт и пароли к ним. 
Никита Готский
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