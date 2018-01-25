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| | СМИ: Twitter разрабатывает новую функцию для обмена видео

СМИ: Twitter разрабатывает новую функцию для обмена видео

Вчера, 17:59
Зарубежные СМИ со ссылкой на слова источника в Twitter объявили, что компания разрабатывает новую функцию для обмена видео в стиле Snapchat. В Twitter отказались комментировать ситуацию.

СМИ: Twitter разрабатывает новую функцию для обмена видео

 

Семь лет назад пользователям Android и iOS стало доступно приложение Snapchat. Оно позволяет создавать видео с различными рисунками и анимациями и присылать их другим пользователям. Главной особенностью приложения является то, что адресат может выбрать, в течение какого времени ролик будет демонстрироваться получателю. После этого видео автоматически стирается. Сегодня СМИ сообщили, что над подобной функцией работает социальная сеть Twitter. По словам источника, уже готова демоверсия опции, но пока непонятно, каким будет дизайн. Дата запуска функции неизвестна, поскольку ее концепция и параметры еще не утверждены.

Официально в компании не подтверждали данную информации, как-то прокомментировать ситуацию в Twitter отказались.
Виктория Озерова
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