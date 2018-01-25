Эксперты ESET сообщили о мошенничестве с купонами Burger King в WhatsApp

Эксперты рассказали о новой мошеннической схеме, которую используют аферисты в WhatsApp. Чтобы заманить доверчивых «клиентов», мошенники используют купоны Burger King.

Дарья Светозарова

Первыми махинации с фальшивыми купонами обнаружили представители компании ESET. Схема достаточно простая. На канале пользователя мессенджера WhatsApp появляется сообщение об акции Burger King. В сообщении также указаны ссылка, перейдя на которую доверчивый юзер читает «реальные отзывы» пользователей соцсетей. Заветный купон мошенники обещают дать пользователю, если он распространит сообщение 30 своим друзьям. Лишним будет добавить, что после выполнения всех условий, купон никто так и не получает.Мошенники преследуют цель – показ рекламного объявления, которое содержит фрейм для демонстрации рекламного контента, а также счетчик просмотров. Еще одной задачей мошенников было распространение вредоносного расширения для браузера. Когда пользователь кликает по ссылке, его автоматически перенаправляют на портал установки расширения. Только за текущий месяц зафиксировали почти 27 тысяч таких свайпов.