Три российских сайта попали в мировой топ-100

Аналитическая компания Similar Web обнародовала список самых популярных в мире сайтов. Оценка делалась на основании количества уникальных посетителей за прошедший год. В рейтинг попали три российских портала.

Виктория Озерова

Similar Web подбила итога прошлого года. На первом месте по популярности во всем мире оказался Google. За 2017 год на него заходили более 26 миллиардов уникальных посетителей,. На втором месте расположился YouTube с более чем 22 миллиардами. Тройку лидеров замыкает Facebook (почти 22 миллиарда). В ТОП-20 также вошли соцсети, онлайн-энциклопедии, торговые площадки, несколько китайских сервисов и три сайта с видео для взрослых. В сотне оказались и российские порталы. Так «ВКонтакте» расположился на 61 месте, Mail.Ru на 68 и Yandex.ru на 82. В ТОП-500 вошли еще несколько российских ресурсов.Следует отметить, что количество уникальных пользователей рассчитывается за месяц и складывается в годовой показатель.