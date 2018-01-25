Студенты получили подарки от Минобрнауки - стикеры с Ольгой Васильевой

Минобразования дарит стикеры с изображением главы ведомства Ольги Васильевой. Картинки появились в мессенджере Telegram.

В России 25 января празднуется Татьянин день, также именуемый как День студента. В Минобразования страны сообщили, что дарят учащимся набор стикеров в Telegram с изображением министра науки. По мнению сотрудников ведомства, такие картинки прибавят студентам настроения 25 января.

Никита Готский

Представители Минобразования России отметили, что работники структуры сделал стикеры своими силами. Нескольким снимкам Васильевой присвоены эмодзи, которые показывают определенную эмоцию, каждая картинка обладает подписью. К примеру, изображения министра во время выступления в Госдуме минувшей осенью более всего демонстрируют ее злость, безразличие и положительное настроение. «Пиши грамотно», «Мечтать не вредно», эти и другие надписи имеются на стикерах с политиком.