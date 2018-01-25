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| | Студенты получили подарки от Минобрнауки - стикеры с Ольгой Васильевой

Студенты получили подарки от Минобрнауки - стикеры с Ольгой Васильевой

Сегодня, 15:33
Минобразования дарит стикеры с изображением главы ведомства Ольги Васильевой. Картинки появились в мессенджере Telegram.

Студенты получили подарки от Минобрнауки - стикеры с Ольгой Васильевой

 

В России 25 января празднуется Татьянин день, также именуемый как День студента. В Минобразования страны сообщили, что дарят учащимся набор стикеров в Telegram с изображением министра науки. По мнению сотрудников ведомства, такие картинки прибавят студентам настроения 25 января.

Студенты получили подарки от Минобрнауки - стикеры с Ольгой Васильевой

 

Представители Минобразования России отметили, что работники структуры сделал стикеры своими силами. Нескольким снимкам Васильевой присвоены эмодзи, которые показывают определенную эмоцию, каждая картинка обладает подписью. К примеру, изображения министра во время выступления в Госдуме минувшей осенью более всего демонстрируют ее злость, безразличие и положительное настроение. «Пиши грамотно», «Мечтать не вредно», эти и другие надписи имеются на стикерах с политиком.
Никита Готский
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