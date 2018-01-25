В Facebook возникли серьезные сбои

Согласно данным СМИ, минувшей ночью соцсеть Facebook оказалась недоступной для определенного числа фолловеров из России. Как выяснилось, проблемы затронул десктопную версию сайта, иначе говоря, юзеры не имеют возможности попасть в личный аккаунт, тогда как мобильные версия и приложения функционируют в нормальном режиме.
Пользователи удивляются тому, что со смартфона в Facebook зайти легко, а компьютер не отображает сайт. В настоящее время соцсеть работает, но с перебоями. Также неизвестна и причина возникших сложностей. В компании пока никак не прокомментировали происходящее.
В конце лета прошедшего года пользователи Instagram и Facebook из разных государств мира, включая РФ, Индию и Австралию, тоже столкнулись с масштабными сбоями данных порталов.