Пользователи Pornhub смогут поучаствовать в групповом сексе дистанционно

В скором времени на известном портале порнографических материалов Pornhub появится возможность использовать «умные» секс игрушки, которые будут повторять движения героев порнофильмов. В подобных развлечениях смогут принять участие сразу несколько человек.

Александр Вест

Все пользователи, которые приобретут специальные «умные» секс-принадлежности, выполненные в фирменном чёрно-оранжевом стиле, смогут подключить их к определённому разделу порно-портала, что позволит каждому из пользователей ощутить себя одним из участников порнографического фильма. Разработчики данного концепта заявили, что подобные «умные» устройства будут поддерживать синхронизацию, что сделает возможным участие сразу нескольких пользователей в таких дистанционных оргиях.Кори Прайс, являющийся вице-президентом Pornhub, заявил о том, что компания планирует внедрение новых инструментов предоставления услуг развлекательного характера, что позволит в значительной степени увеличить опыт пользователей, пользующихся возможностями портала.