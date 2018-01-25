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| | Пользователи Pornhub смогут поучаствовать в групповом сексе дистанционно

Пользователи Pornhub смогут поучаствовать в групповом сексе дистанционно

Сегодня, 10:34
В скором времени на известном портале порнографических материалов Pornhub появится возможность использовать «умные» секс игрушки, которые будут повторять движения героев порнофильмов. В подобных развлечениях смогут принять участие сразу несколько человек.

Пользователи Pornhub смогут поучаствовать в групповом сексе дистанционно

 

Все пользователи, которые приобретут специальные «умные» секс-принадлежности, выполненные в фирменном чёрно-оранжевом стиле, смогут подключить их к определённому разделу порно-портала, что позволит каждому из пользователей ощутить себя одним из участников порнографического фильма. Разработчики данного концепта заявили, что подобные «умные» устройства будут поддерживать синхронизацию, что сделает возможным участие сразу нескольких пользователей в таких дистанционных оргиях.

Кори Прайс, являющийся вице-президентом Pornhub, заявил о том, что компания планирует внедрение новых инструментов предоставления услуг развлекательного характера, что позволит в значительной степени увеличить опыт пользователей, пользующихся возможностями портала.
Александр Вест
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