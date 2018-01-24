Android 8.1 покажет скорость Wi-Fi до подключения

Операционная система Android 8.1 покажет скорость доступных Wi-Fi. Главная особенность в том, что механизм продемонстрирует скорость еще до подключения к Сети.

Никита Готский

Последняя версия Android порадует пользователей полезной опцией, которая станет оповещать фолловеров о скорости действия свободных сетей Wi-Fi до присоединения к ним. При этом система не укажет точные значения, а только распределение сети по разделам.Таких категорий всего четыре: Slow с менее 1 мб/с, Very Fast с более 20 мб/с, ОК с 1-5 мб/ и Fast с 5-20 мб/с. Данная опция функционирует с общими доступными сетями, которые не защищены паролем, поэтому в реальности ее возможности сильно ограничены.