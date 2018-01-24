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| | Android 8.1 покажет скорость Wi-Fi до подключения

Android 8.1 покажет скорость Wi-Fi до подключения

Сегодня, 14:34
Операционная система Android 8.1 покажет скорость доступных Wi-Fi. Главная особенность в том, что механизм продемонстрирует скорость еще до подключения к Сети.

Android 8.1 покажет скорость Wi-Fi до подключения

 

Последняя версия Android порадует пользователей полезной опцией, которая станет оповещать фолловеров о скорости действия свободных сетей Wi-Fi до присоединения к ним. При этом система не укажет точные значения, а только распределение сети по разделам.

Таких категорий всего четыре: Slow с менее 1 мб/с, Very Fast с более 20 мб/с, ОК с 1-5 мб/ и Fast с 5-20 мб/с. Данная опция функционирует с общими доступными сетями, которые не защищены паролем, поэтому в реальности ее возможности сильно ограничены.
Никита Готский
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