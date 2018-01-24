Instagram вводит стикеры GIF в "историю"

Популярная социальная сеть ввела анимированные стикеры GIF в раздел Stories. Чтобы начать пользоваться нововведением, пользователю следует найти нужную вкладку в меню. Также можно воспользоваться поисковиком для точного подбора стикера. Для полноценной работы новинки необходимо обновить приложение Instagram до последней версии. Она имеется на базах Android и iOS. Популярная социальная сеть ввела анимированные стикеры GIF в раздел Stories. Чтобы начать пользоваться нововведением, пользователю следует найти нужную вкладку в меню. Также можно воспользоваться поисковиком для точного подбора стикера. Для полноценной работы новинки необходимо обновить приложение Instagram до последней версии. Она имеется на базах Android и iOS.

Никита Готский

Соцсеть Instagram вводит гифки в собственных «историях». Об этом рассказали представители Facebook.Ранее стало известно о новом проекте разработчиков Instagram. Инженеры тестируют опцию, демонстрирующую, когда юзер присутствовал в сети в последний раз. Новинка станет действовать в Direct. Она получил название Active At. Функция будет удобна тем, кто покупает рекламу через соцсеть, а заказчики увидят, когда клиент был последний раз онлайн.