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| | Instagram вводит стикеры GIF в "историю"

Instagram вводит стикеры GIF в "историю"

Сегодня, 13:00
Соцсеть Instagram вводит гифки в собственных «историях». Об этом рассказали представители Facebook.
 

Instagram вводит стикеры GIF в "историю"

 

Популярная социальная сеть ввела анимированные стикеры GIF в раздел Stories. Чтобы начать пользоваться нововведением, пользователю следует найти нужную вкладку в меню. Также можно воспользоваться поисковиком для точного подбора стикера. Для полноценной работы новинки необходимо обновить приложение Instagram до последней версии. Она имеется на базах Android и iOS.

Ранее стало известно о новом проекте разработчиков Instagram. Инженеры тестируют опцию, демонстрирующую, когда юзер присутствовал в сети в последний раз. Новинка станет действовать в Direct. Она получил название Active At. Функция будет удобна тем, кто покупает рекламу через соцсеть, а заказчики увидят, когда клиент был последний раз онлайн.
Никита Готский
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