Facebook изобрел новую единицу времени для синхронизации видео

Сегодня Facebook объявил о введении новой единицы времени для синхронизации видео. Она равна 1/705 600 000 секунды и имеет название flick. Предназначена новая единица для создания видео и фильмов.

Виктория Озерова

В Facebook запустили новую единицу времени. Разработчик flick – Кристофер Хорват. Он рассказал, что новая единица своим размером находится где-то между микросекундой и наносекундой. Flick, по словам Хорвата, намного удобнее других единиц, так как при складывании не возникает сложностей. Основное предназначение flic – измерение частоты и длительности отдельных кадров, единица будет особенно полезна людям, которые занимаются разработкой различных эффектов для видео и фильмов, считает разработчик. Название новой единицы походит от двух английских слов frame и tick, которые переводятся как кадр и счет соответственно.Напомним, что впервые свою идею Кристофер Хорват озвучил еще в прошлом году.