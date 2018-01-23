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| | World of Tanks переходит в виртуальную реальность

World of Tanks переходит в виртуальную реальность

Сегодня, 13:01
Популярные танковые сражения, которыми славится игра World of Tanks вскоре станет доступна в формате виртуальной реальности, о чем сообщил представителям прессы сотрудник компании Wargaming. VR-версия разработана белорусами в сотрудничестве с компанией VRTech в рамках совместного предприятия Neurogaming.
 

World of Tanks переходит в виртуальную реальность

 

Игра World of Tanks VR станет первым проектом Neurogaming и предназначена она для виртуальной реальности с предполагаемым эффектом максимального погружения. Уже в 2018 году World of Tanks станет доступной в залах CinemaVR. На данный момент таковых насчитывается около 36 и расположены они в крупнейших городах по всей России. В прошлом году совокупная аудитория таких залов составила более 180 тысяч игроков.
 
Neurogaming намерена заниматься изданием и разработкой также и других игр в формате виртуальной реальности. Помимо этого, в планы компании входит разработка игр для киберплатформы PolygonVR. Neurogaming также добавила, что в планы входит вложение в размере 16 миллионов долларов для дальнейшего развития платформы виртуальной реальности.

Николай Офицеров
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