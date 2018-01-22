Facebook заблокировал Миклухо-Маклая из-за полуобнаженных папуасок

Администрацией социальной сети Facebook заблокирован доступ к аккаунту правнука Николая Миклухо-Маклая за публикацию фотоснимков с голыми папуасами. Миклухо-Маклай – известный исследователь, путешествовавший в Папуа-Новою Гвинею, где и были сделаны запрещенные соцсетью снимки.

Администрация социальной сети Facebook удалила запрещенные ресурсом снимки с обнаженными телами папуасов со страницы потомка Миклухо-Маклая, являвшегося исследователем. Причину удаления объяснили как полный запрет на использование фото голого тела, даже в целях несексуального характера.Как сообщил потомок Миклухо-Маклая, при размещении этих же снимков в формате поздравительных открыток в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», подобных жалоб в его сторону не поступало.Интересно, что около 130 лет назад серию фотографий из Папуа-Новой Гвинеи, куда входили и заблокированные Facebook, раскритиковали зрители на выставке в Академии наук из-за наличия обнаженных тел.