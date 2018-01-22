Отключение автообновления Windows 10 грозит россиянам тюрьмой

Официальный представитель Microsoft дал совет всем пользователям о том, что выключать автоматические обновления для операционной системы Windows 10 точно не стоит, ведь это может грозить вполне реальными последствиями.

Пользователи Windows установили, что это может привести к тому, что юзер может отправиться в тюрьму, если сделает вышеупомянутое. Обратить внимание следует на развернувшееся на официальном форуме Microsoft обсуждение. Пользователь задал конкретный вопрос, можно ли отключить автоматическое обновление ПО. Пользователи Windows установили, что это может привести к тому, что юзер может отправиться в тюрьму, если сделает вышеупомянутое. Обратить внимание следует на развернувшееся на официальном форуме Microsoft обсуждение. Пользователь задал конкретный вопрос, можно ли отключить автоматическое обновление ПО.

Владельцев компьютеров с Windows заинтересовала конкретная проблема, связанная со свободным местом на диске, которое занимали патчи операционной системы. Модератор форума ответил, что за отключение соответствующей функции Microsoft оставляет за собой право подать в суд на юзера. Представитель компании добавил, что пользователь нарушает статью Гражданского кодекса и статью 146 УК РФ о нарушении авторских прав. Модератор от себя настоятельно порекомендовал не отключать данную функцию, ведь это рассматривается, как нарушение лицензионного соглашения.

Согласно санкциям, предусмотренным данной статьей, нарушитель может сесть в тюрьму на шесть лет и также будет обязан выплатить штраф в миллион рублей.

Николай Офицеров