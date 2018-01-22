Отключение автообновления Windows 10 грозит россиянам тюрьмой

Пользователи Windows установили, что это может привести к тому, что юзер может отправиться в тюрьму, если сделает вышеупомянутое. Обратить внимание следует на развернувшееся на официальном форуме Microsoft обсуждение. Пользователь задал конкретный вопрос, можно ли отключить автоматическое обновление ПО.
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Обновления, которые выпускает корпорация Microsoft для операционной системы Windows 8, бывают не всегда удачными. В этот раз, пользователям, которые решили