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| | Отключение автообновления Windows 10 грозит россиянам тюрьмой

Отключение автообновления Windows 10 грозит россиянам тюрьмой

Вчера, 17:08
Официальный представитель Microsoft дал совет всем пользователям о том, что выключать автоматические обновления для операционной системы Windows 10 точно не стоит, ведь это может грозить вполне реальными последствиями.
 

Отключение автообновления Windows 10 грозит россиянам тюрьмой

 

Пользователи Windows установили, что это может привести к тому, что юзер может отправиться в тюрьму, если сделает вышеупомянутое. Обратить внимание следует на развернувшееся на официальном форуме Microsoft обсуждение. Пользователь задал конкретный вопрос, можно ли отключить автоматическое обновление ПО.
 
Владельцев компьютеров с Windows заинтересовала конкретная проблема, связанная со свободным местом на диске, которое занимали патчи операционной системы. Модератор форума ответил, что за отключение соответствующей функции Microsoft оставляет за собой право подать в суд на юзера. Представитель компании добавил, что пользователь нарушает статью Гражданского кодекса и статью 146 УК РФ о нарушении авторских прав. Модератор от себя настоятельно порекомендовал не отключать данную функцию, ведь это рассматривается, как нарушение лицензионного соглашения.
 
Согласно санкциям, предусмотренным данной статьей, нарушитель может сесть в тюрьму на шесть лет и также будет обязан выплатить штраф в миллион рублей.

Николай Офицеров
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