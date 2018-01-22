ЦППК запустила новый официальный портал по отслеживанию электричек

Представители Центральной пригородной пассажирской компании запустили собственный веб-ресурс, поддерживающий возможность по отслеживанию электричек в режиме онлайн с интерактивной картой всех доступных пригородных направлений.

В пресс-службе ведомства отмечают, что бета-версия сайта получила существенные изменения, которые в частности коснулись раздела «Расписание и стоимость». Теперь тут будут отображаться не только различные вопросы актуальности расписания движения поездов, но также и стоимость проезда. В ЦППК отмечают также, что система запоминает названия станций, которые искал пользователь, чтобы в следующий раз он не тратил лишнее время.

Помимо этого, тут имеется тип проезда и те услуги, которые планирует получить пассажир. На сайте теперь имеется интерактивная карта. Для каждой из станций создана карточка с максимальной подробной информацией, в том числе: направление, тарифная зона, варианты по пересадке на метро и МЦК, включая наличие перехватывающих парковок.

Новая версия сайта обладает уникальной возможностью адаптации под конкретные устройства, с которых пользователи попадают на ресурс. Старая версия останется в свободном доступе еще некоторое время.

Николай Офицеров