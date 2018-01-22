Виталий Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспорту

В Госдуме РФ снова рассмотрят вопрос об ужесточении правил регистрации в социальных сетях. С соответствующим законопроектом выступил парламентарий Виталий Милонов.

Виктория Озерова

После трагических событий в одной из школ Улан-Удэ, депутат Виталий Милонов снова внес предложение об ужесточении правил регистрации в соцсетях. В соответствии с проектом, самостоятельно завести страницу на соответствующих порталах смогут только те, кто уже получил паспорт, после предоставления скана документа. Дети до 14 лет смогут завести личный аккаунт с разрешения родителей или представителей. Несоблюдение данного условия предполагает наказание в виде штрафа до 5 000 рублей для физических и до 1 000 000 для юридических лиц. Виталий Милонов утверждает, что такие меры помогут уберечь многих детей от «пагубного влияния» соцсетей.Напомним, что весной прошлого года данный законопроект уже вносился в Госдуму, но был отклонен в связи со многими недоработками.